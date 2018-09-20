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Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition с новой системой охлаждения

Представители Xiaomi продемонстрировали новинку - ноутбук Notebook Youth Edition. Данное устройство фактически является копией Xiaomi Notebook с полноразмерной клавиатурой, монитором и новой системой охлаждения, диагональ которого составляет 15,6 дюймов.

Xiaomi представила ноутбук Notebook Youth Edition с новой системой охлаждения


Устройство является достаточно мощным, имеет процессор Intel i5, 8Гб оперативной памяти, обладает видеокартой от GeForce, модель которой MX110 имеет память в 2 Гб. Помимо постоянной памяти емкостью 128 Гб устройство также позволяет использовать жесткий диск, объем которого составляет 1 Тб. Перегрев не допускает новейшая система охлаждения, которая включает в себя 2 вентилятора, для каждого из которых сделан выход для горячего воздуха. Тепловые трубки также будут препятствовать чрезмерному повышению температуры.

Предыдущая модель данного устройства была, пожалуй, экспериментальной. Данная, завершенная модель продается как полноценный ноутбук стоимостью порядка 670 долларов. Как заявляют разработчики, продажи устройства стартуют в ближайшие дни.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:08
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