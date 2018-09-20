В Хабаровском крае четверо рыбаков утонули в машине

Возле посёлка Эконь, недалеко от Комсомольска, произошёл несчастный случай. О затонувшей машине спасателям сообщили этой ночью. По прибытию на место случившегося начались проводиться спасательные работы, но в связи с темнотой место нахождения машины под водой обнаружили не сразу. 20 сентября утром специалисты, совместно с родственниками, подняли из воды автомобиль с четырьмя пассажирами.В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина, по которой автомобиль ушёл под воду с пассажирами, пока не установлена. Будет проведена дополнительная экспертиза и все необходимые процедуры до выяснения причины трагедии.