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OnePlus 6T появился на новом видеотизере в Сети

Смартфон OnePlus 6T появился на новых слитых кадрах. На ролике и нескольких снимках можно заметить, что устройство получит двойной модуль камеры со светодиодной подсветкой.

OnePlus 6T появился на новом видеотизере в Сети


Ранее представители китайской компании OnePlus сообщали, что намерены в новых устройствах применить датчики отпечатков пальцев, расположенные под экранами. Также бренд пока не собирается использовать аналоги Face ID, так как не видит причин для этого ввиду актуальности дактилоскопического сенсора.



Телефон изначально будет представлен в цвете Mirror Black, но уже после выхода на рынок может получить несколько дополнительных версий. По предварительным данным, в будущую серию войдут OnePlus 6 и OnePlus 6T. Официальная премьера устройств запланирована на начало зимы текущего года.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:10
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