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Смартфон Samsung Galaxy S10 может выйти в четырех вариациях

Компания Samsung ведет разработку сразу нескольких модификаций своего будущего флагманского смартфона Galaxy S10. Намеки на это обнаружили специалисты в прошивке операционной системы Android 9 Pie, где были найдены устройства под кодовыми названиями beyond0, beyond1, beyond2 и beyond2 5G.

Смартфон Samsung Galaxy S10 может выйти в четырех вариациях


По мнению экспертов, за каждым кодовым устройством скрывается одна из четырех версий Galaxy S10. Так, beyond0 могут оборудовать 5,8-дюймовым дисплеем, одиночной тыльной камерой и дактилоскопическим сканером, в свою очередь beyond1 получит сдвоенную главную камеру.

Оставшиеся модификации могут стать самыми высокотехнологичными. Например, на beyond2 компания Samsung собирается поставить 6,44-дюймовый экран, а также тройную тыльную и двойную фронтальную камеры. Такой аппарат будет выпускаться под названием Galaxy S10+.

Beyond2 5G станет продвинутой версией Samsung Galaxy S10+. Данное устройство получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Все смартфоны будут оборудованы новыми процессорами Samsung и Qualcomm. На старшие версии гаджетов установят дактилоскопические сканеры.

 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:02
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