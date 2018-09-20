Смартфон Samsung Galaxy S10 может выйти в четырех вариациях

По мнению экспертов, за каждым кодовым устройством скрывается одна из четырех версий Galaxy S10. Так, beyond0 могут оборудовать 5,8-дюймовым дисплеем, одиночной тыльной камерой и дактилоскопическим сканером, в свою очередь beyond1 получит сдвоенную главную камеру.Оставшиеся модификации могут стать самыми высокотехнологичными. Например, на beyond2 компания Samsung собирается поставить 6,44-дюймовый экран, а также тройную тыльную и двойную фронтальную камеры. Такой аппарат будет выпускаться под названием Galaxy S10+.Beyond2 5G станет продвинутой версией Samsung Galaxy S10+. Данное устройство получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Все смартфоны будут оборудованы новыми процессорами Samsung и Qualcomm. На старшие версии гаджетов установят дактилоскопические сканеры.