«Ухожу красиво»: Яна Рудковская прокомментировала свой нелепый наряд

Яна Рудковская часто интересуется мнением своих поклонников при выборе наряда для какого-либо светского мероприятия.Перед предстоящим событием продюсер предложила угадать, какой наряд она выберет, чем подогрела интерес к своей персоне. Однако после опубликованных с балла Tatler снимков Яна Рудковская получила шквал критики и нелестных комментариев.В ответ Яна Рудковская опубликовала новую фотографию, на которой предстала в нежно-голубом прелестном платье. "Ухожу красиво"- подписала снимок звезда. На этот раз в комментариях фанаты выразили восхищение нарядом и одобрили выбор известного продюсера. Звезда никак не отреагировала на комплименты со стороны поклонников, однако пост набрал множество лайков и комментариев.