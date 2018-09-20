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ПСБ отметился повышением рейтинга до уровня «ruA-», прогноз «Стабильный»

В Москве, девятнадцатого сентября 2018 года – Национальное рейтинговое агентство RAEX увеличило рейтинг кредитной способности банка до уровня «ruA-», и озвучило прогноз «Стабильный».

В отчете RAEX главными причинами повышения рейтинга стала достаточно высокую докапитализация банка, а также передача большого объема проблемных активов с капитала банка. Также повлияло и «перемещением банка в компанию Росимущества», что дает право банку рассчитывать на государственную помощь в случае необходимости.
ПСБ выделился сильными конкурентными позициями на региональном и федеральных уровнях и держит «высокий запас балансовой ликвидности».
ПСБ отметился повышением рейтинга до уровня «ruA-», прогноз «Стабильный»

«Увеличение рейтинга объективно отражает высокие рыночные позиции банка, сильную позицию по капиталу и достаточно высокий уровень ликвидности, которые позволят в ближайшее время увеличить кредитный портфель и поднять уровень внутреннего восстановления капитала. Промсвязьбанк настроен сохранить статус универсального денежного института и давать полный спектр услуг различного рода клиентам, малому и среднему бизнесу. По мимо этого они намерены развивать новые направления деятельности», – ответил главный финансовый директор банка Евгений Смирнов.

Пресс-релиз по рейтинговому действию опубликован по ссылке.


 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 08:20
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