К 2028 году пенсии неработающих пенсионеров могут возрасти в 1,4 раза

В Минфине отмечается, что некоторые перемены в области пенсионных выплат позволят частично перенаправить некоторое количество государственных средств, что в итоге позволит добиться увеличения ежегодных выплат. Сообщается, что размер пенсии будет выше уровня инфляции. Впрочем, не смотря на существенные перемены в количестве денег, выплачиваемых пенсионерам в большую сторону, пенсионный возраст статистически начинается слишком поздно, чтобы большая часть граждан успела почувствовать разницу.Тем не менее, данный коэффициент, 1,4, говорит о начале определенных перемен в системе пенсионных выплат. В обозримом будущем есть определенная возможность более существенных изменений в этом направлении.