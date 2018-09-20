АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

К 2028 году пенсии неработающих пенсионеров могут возрасти в 1,4 раза

Пенсии безработных пенсионеров могут существенно вырасти к 2024 году. Как отмечается, итоговая сумма денежных средств, перечисляемая пенсионерам, находящимся без работы, может возрасти примерно в 1,4 раза.

К 2028 году пенсии неработающих пенсионеров могут возрасти в 1,4 раза


В Минфине отмечается, что некоторые перемены в области пенсионных выплат позволят частично перенаправить некоторое количество государственных средств, что в итоге позволит добиться увеличения ежегодных выплат. Сообщается, что размер пенсии будет выше уровня инфляции. Впрочем, не смотря на существенные перемены в количестве денег, выплачиваемых пенсионерам в большую сторону, пенсионный возраст статистически начинается слишком поздно, чтобы большая часть граждан успела почувствовать разницу.

Тем не менее, данный коэффициент, 1,4, говорит о начале определенных перемен в системе пенсионных выплат. В обозримом будущем есть определенная возможность более существенных изменений в этом направлении.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Кокаиновую зависимость поможет преодолеть
"Только половину": Елена Степаненко
ПСБ отметился повышением рейтинга до уровня
Создан пикап Nissan Navara Dark Sky Concept для
К 2028 году пенсии неработающих пенсионеров могут
Ученые выяснили связь между формой обращения к
Умная колонка-будильник Xiaomi с системой ИИ
Компания Toyota увеличивает производство
Российская компания Inoi выводит на рынок новый
Установленный в Ленобласти радиотелескоп получил
Ведущая Ирена Понарошку стала жертвой
Смартфон Homtom C1 под управлением Android Go
Дочь Светланы Лободы стала почетной гостьей на
Jaguar Land Rover в России запустила
Объяснено свойство людей менять мнение о
Honda готовится представить новую версию седана
Киркоров и Басков решили “оправдаться” за
Nokia готовит специальный смартфон для геймеров
Google закрывает игровой сервис YouTube Gaming
Специалисты нашли доступное новое средство от
Volkswagen Bonneville Jetta разогнался до 338,15
Специалисты назвали основные плюсы отказа от
Эксперты зафиксировали подорожание семейства
Глава Минсельхоза Патрушев обещает удвоить
Ученые выяснили причины изучения наукой только
Jivi Mobiles выпустил три новых бюджетных
Робот-кассир приступил к работе в Ростовском
Андрей Чуев избил молодую жену и поставил ей
Шпионский самолет в форме треугольника TR-3B
Новое приложение поможет расслабиться и спокойно
Просмотреть все новости