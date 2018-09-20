К 2028 году пенсии неработающих пенсионеров могут возрасти в 1,4 раза
Пенсии безработных пенсионеров могут существенно вырасти к 2024 году. Как отмечается, итоговая сумма денежных средств, перечисляемая пенсионерам, находящимся без работы, может возрасти примерно в 1,4 раза.
В Минфине отмечается, что некоторые перемены в области пенсионных выплат позволят частично перенаправить некоторое количество государственных средств, что в итоге позволит добиться увеличения ежегодных выплат. Сообщается, что размер пенсии будет выше уровня инфляции. Впрочем, не смотря на существенные перемены в количестве денег, выплачиваемых пенсионерам в большую сторону, пенсионный возраст статистически начинается слишком поздно, чтобы большая часть граждан успела почувствовать разницу.
Тем не менее, данный коэффициент, 1,4, говорит о начале определенных перемен в системе пенсионных выплат. В обозримом будущем есть определенная возможность более существенных изменений в этом направлении.
В Минфине отмечается, что некоторые перемены в области пенсионных выплат позволят частично перенаправить некоторое количество государственных средств, что в итоге позволит добиться увеличения ежегодных выплат. Сообщается, что размер пенсии будет выше уровня инфляции. Впрочем, не смотря на существенные перемены в количестве денег, выплачиваемых пенсионерам в большую сторону, пенсионный возраст статистически начинается слишком поздно, чтобы большая часть граждан успела почувствовать разницу.
Тем не менее, данный коэффициент, 1,4, говорит о начале определенных перемен в системе пенсионных выплат. В обозримом будущем есть определенная возможность более существенных изменений в этом направлении.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:47