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Компания Toyota увеличивает производство автомобилей из-за высокого спроса

Компания Toyota увеличила объёмы производства продукции почти на 2 процента. На такие меры японский автоконцерн пошёл в связи с повышенным спросом на автомобили в Китае.

Компания Toyota увеличивает производство автомобилей из-за высокого спроса


Поднебесная продолжает оставаться одним из крупнейших в мире автомобильным рынком сбыта. Наибольшим спросом среди моделей альянса Toyota-Lexus пользуются, как более доступные модели Camry, так и премиальные седаны Lexus. Однако большинство китайских автолюбителей предпочитают машины Honda и Nissan, зарекомендовавшие себя, как самые лучшие на рынке транспортные средства по соотношению цена-качество.

Японская компания Toyota вместе с подразделениями Nino Motor и Daihatsu Motor намерена до конца 2018 года выпустить около 10,6 миллиона машин. При этом в долгосрочной перспективе производитель намерен увеличить выпуск автомобилей на мощностях китайских заводов в 3 и более раза.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
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