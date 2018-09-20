Компания Toyota увеличивает производство автомобилей из-за высокого спроса

Поднебесная продолжает оставаться одним из крупнейших в мире автомобильным рынком сбыта. Наибольшим спросом среди моделей альянса Toyota-Lexus пользуются, как более доступные модели Camry, так и премиальные седаны Lexus. Однако большинство китайских автолюбителей предпочитают машины Honda и Nissan, зарекомендовавшие себя, как самые лучшие на рынке транспортные средства по соотношению цена-качество.Японская компания Toyota вместе с подразделениями Nino Motor и Daihatsu Motor намерена до конца 2018 года выпустить около 10,6 миллиона машин. При этом в долгосрочной перспективе производитель намерен увеличить выпуск автомобилей на мощностях китайских заводов в 3 и более раза.