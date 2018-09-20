Создан пикап Nissan Navara Dark Sky Concept для астрономов

Экспериментальную версию концепта Nissan Navara Dark Sky Concept представили в Ганновере в рамках выставки коммерческой техники. По словам японских производителей в автомобиле имеется всё необходимое для исследования Вселенной. Машина оборудована телевизионным радиодатчиком для трансляций на ТВ, профессиональным телескопом Planewave, точкой доступа Wi-Fi и дополнительным блоком аккумуляторных батарей. Для необходимой астрономам техники разработан специальный прицеп с раздвижной крышей.Пикап для астрономов отличается двухцветным оформлением кузова, внедорожными шинами и увеличенным дорожным просветом на 140 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен турбодизельный силовой агрегат производительностью 190 лошадиных сил. О том, будет ли концепт Nissan Navara Dark Sky Concept производиться серийно, пока не сообщается.