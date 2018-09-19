Глава Минсельхоза Патрушев обещает удвоить экспорт продовольствия

В своей речи министр отметил, что в скором времени рост экспорта сельскохозяйственных товаров увеличится в два раза, а также произойдет прогресс в импортозамещении семян. Однако на данный момент передовые технологии не имеют большого распространения в фермерских хозяйствах.По словам Патрушева, к 2024 году российские аграрии в два раза увеличат экспорт своей продукции. В 2017 году от продажи заграницей зерна, овощей и фруктов сельскохозяйственная отрасль получила 20,7 млрд долларов, то через шесть лет данный вид доходов должен вырасти до 50 млрд. В текущем году показатель должен превысить 24 млрд долларов. Для увеличения показателей необходимо улучшить объемы производства. Тем более, что в некоторых отраслях есть большие возможности роста. Это касается птице- и свиноводства. В тоже время, рост производства не должен сказаться на качестве продукции. Более того, глава Минсельхоза отметил, что население будет обеспечено качественными органическими продуктами без нитратов и вредных добавок. На данный момент специалисты министерства прорабатывают направления работы по внедрению и развитию органического сельского хозяйства. Для подобных проектов будут отдельно подбираться земли.Кроме того, в России внедряется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года, благодаря которой планируется снизить долю на рынке семян от иностранных производителей, которая в отдельных отраслях составляет 80-90%. Это касается семенного картофеля (80%), свеклы (98%) и генетического материала бройлерного птицеводства (100%).Также большие перспективы касаются возвращения в оборот неиспользуемых и залежных земель. При помощи мелиорации и совершенствования норм законодательства к аграриям вернут 10 млн гектар. Уже в текущем году благодаря мелиорации фермерам вернут 95 тысяч гектар. На это будет потрачено 11,43 млрд рублей.