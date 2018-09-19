Андрей Чуев избил молодую жену и поставил ей фингал

«Ссора была, потом я ее выгнал из дома. И буду выгонять всех и каждого, кто будет в моем доме позволять себе орать на меня и поднимать руку», — так сказал Андрюша.

«Я не бил ее. Я согласен, у меня тяжелая рука. Но Вика поняла, что ей со мной неинтересно, ей нужны молодые люди. Вот я и дал пощечину», — оправдался мужчина.

Девушка решила выяснить этот щекотливый вопрос, однако за это и пострадала. Она рассказывает, что экс-участник Дома-2 избил ее, а в доказательство предоставила синяк под глазом.Андрей привык, чтобы женщины беспрекословно ему подчинялись. Также он много работает, чтобы его 20-летняя Вика ни в чем не нуждалась. Но девушка рассказывает, что Чуев изменил ей с еще одной участницей телестройки Кариной Прониной.На телешоу Морозова пришла с синяком, и тут же обвинила супруга, что он был ей неверен. А потом он вообще избил ее.В кафе Чуева видеокамера смогла заснять молодого человека вместе с Прониной. Жена тот же вечером захотела поговорить с Андреем, но он кричал и оскорблял ее, а затем ударил по лицу, говорит Виктория.Чуев, конечно, отрицает, все. Но у девушки под правым глазом действительно виден синяк.Вика гуляла полночи и плакала, однако супруг позже милостиво разрешил ей вернуться в один из их домов.Зрители заявили, что для этого человека вполне нормально поднять руку на беззащитную женщину. Так один раз он сильно избил бывшую супругу.Сам Чуев рассказывает, что Виктория с её мамашей ему многим обязаны, ибо он давал им деньги. Он говорит, что до него Вика чуть ли не по 10 часов работала.Потом предполагаемая любовница Андрея, рассказала детали. Карина говорит, что познакомились они месяца три назад, а Андрей даже не бывал у нее дома. Пронина уверена, что жена Чуева терпит его избиения и унижения, потому что она провинциалка и ей надо хоть как-то «зацепиться» в Москве.В конце-концов Чуев сознался, что дал Вике пощечину, когда узнал, что та общается с молодыми парнями.