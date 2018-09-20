Умная колонка-будильник Xiaomi с системой ИИ будет стоить 22 доллара

Стоит отметить и поддержку Xiao AI, с помощью которого осуществляется голосовое управление и интернет-радио. Кроме возможностей будильника, девайс поможет пользователю быстрее уснуть и расслабиться благодаря нескольким видам спокойных звуков.Разработчики сообщают, что новинка способна управлять умной бытовой техникой, менять температуру в помещении или влажность воздуха. Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock появится на рынке уже через неделю, а стоимость гаджета составит лишь 22 доллара.