Умная колонка-будильник Xiaomi с системой ИИ будет стоить 22 доллара
19 сентября бренд Xiaomi презентовал новые девайсы: смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition и ноутбук Xiaomi Notebook Youth Edition. Помимо этого, была представлена Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock, являющаяся, по сути, умной колонкой и будильником с поддержкой системы искусственного интеллекта.
Стоит отметить и поддержку Xiao AI, с помощью которого осуществляется голосовое управление и интернет-радио. Кроме возможностей будильника, девайс поможет пользователю быстрее уснуть и расслабиться благодаря нескольким видам спокойных звуков.
Разработчики сообщают, что новинка способна управлять умной бытовой техникой, менять температуру в помещении или влажность воздуха. Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock появится на рынке уже через неделю, а стоимость гаджета составит лишь 22 доллара.
Стоит отметить и поддержку Xiao AI, с помощью которого осуществляется голосовое управление и интернет-радио. Кроме возможностей будильника, девайс поможет пользователю быстрее уснуть и расслабиться благодаря нескольким видам спокойных звуков.
Разработчики сообщают, что новинка способна управлять умной бытовой техникой, менять температуру в помещении или влажность воздуха. Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock появится на рынке уже через неделю, а стоимость гаджета составит лишь 22 доллара.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:20