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Российская компания Inoi выводит на рынок новый смартфон Inoi 6

Российская компания Inoi (Иной), которая специализируется на разработке и выпуске мобильных телефонов, бюджетных смартфонов, планшетов, сообщила, что в продажу поступил новый смартфон Inoi 6. Устройство оснащается АКБ на 4750 мАч.

Российская компания Inoi выводит на рынок новый смартфон Inoi 6


Версия Inoi 6 имеет однокристальную систему MediaTek MT6739, ОЗУ на 1 ГБ, ПЗУ на 8 ГБ, с возможностью расширения ее до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD. Имеется поддержка одновременной работы двух SIM-карт. Главный модуль основной камеры имеет разрешение на 13 Мп. Устройство сзади имеет дактилоскопический датчик. Операционной системой в модели выступает версия Android 8 Go. Устройство имеет массу в 172 г. Толщина версии достигает 10 мм.

Смартфон, который поддерживает работу в сети четвертого поколения, расценивается в 6 990 рублей. Версия Inoi 6 Lite с модемом 3G стоит 5 990 рублей.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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