Российская компания Inoi выводит на рынок новый смартфон Inoi 6

Версия Inoi 6 имеет однокристальную систему MediaTek MT6739, ОЗУ на 1 ГБ, ПЗУ на 8 ГБ, с возможностью расширения ее до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD. Имеется поддержка одновременной работы двух SIM-карт. Главный модуль основной камеры имеет разрешение на 13 Мп. Устройство сзади имеет дактилоскопический датчик. Операционной системой в модели выступает версия Android 8 Go. Устройство имеет массу в 172 г. Толщина версии достигает 10 мм.Смартфон, который поддерживает работу в сети четвертого поколения, расценивается в 6 990 рублей. Версия Inoi 6 Lite с модемом 3G стоит 5 990 рублей.