Установленный в Ленобласти радиотелескоп получил первые сигналы из космоса

Полученные с помощью телескопа данные, помогут решению важных прикладных задач, направленных на улучшение работы навигационной системы ГЛОНАСС. Установка телескопа проведена всего за полтора года, для оборудования такого уровня это рекордный срок.Новый комплекс стал частью лаборатории «Квазар-КВО», основное назначение которой - наблюдение за квазарами из внегалактических радиоисточников. Так же, эти исследования необходимы для определения параметров вращения Земли и установки необходимого направления по пунктам наблюдения.