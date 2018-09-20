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Смартфон Homtom C1 под управлением Android Go получил экран IPS

Бюджетный смартфон Homtom C1 под управлением операционной системы Android Go получил экран IPS и сдвоенную камеру. Смартфон наделили дактилоскопическим датчиком на тыльной панели.

Смартфон Homtom C1 под управлением Android Go получил экран IPS


Датчики изображения имеют разрешение на 2 и 13 Мп. Версию Homtom C1 построили на базе однокристальной платформы MediaTek MT6580A. ОЗУ устройства составляет 1 ГБ, а встроенная флэш-память - 16 ГБ. Модель имеет 5,5-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет 1280х650 пикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Имеется два слота для SIM-карт (в один из них можно установить карточку microSD).

Аккумуляторная батарея устройства обладает емкостью на 3000 мАч. Масса новинки равна 177,3 г, а габариты - 145,4x70,2x9,3 мм.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00
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