Смартфон Homtom C1 под управлением Android Go получил экран IPS

Датчики изображения имеют разрешение на 2 и 13 Мп. Версию Homtom C1 построили на базе однокристальной платформы MediaTek MT6580A. ОЗУ устройства составляет 1 ГБ, а встроенная флэш-память - 16 ГБ. Модель имеет 5,5-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет 1280х650 пикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Имеется два слота для SIM-карт (в один из них можно установить карточку microSD).Аккумуляторная батарея устройства обладает емкостью на 3000 мАч. Масса новинки равна 177,3 г, а габариты - 145,4x70,2x9,3 мм.