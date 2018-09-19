Киркоров и Басков решили “оправдаться” за “Ибицу” в новом ролике

Сюжет начинается с презрительных слов пожилой особы, которая раньше была поклонницей звезд. Она сообщает, что не будет больше слушать их композиции, потому что исполнители опозорили себя перед всей страной. Затем перед зрителями показываются сами виновники инцидента, которые надели на себя костюмы “фейсбучного” символа “не нравится”.Их дополнили белые носки и шлепанцы на ногах у Филиппа Киркорова и Николая Баскова, который потом просит свою поклонницу вернуться, напевая слова из “Шарманки” вместе с коллегой. Такой необычный сюжет вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сетей. Одни особы восхищались юмором своих кумиров, а другие лица написали в их адрес много гневных комментариев.