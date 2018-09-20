Jaguar Land Rover в России запустила онлайн-аукцион на подержанные авто

Jaguar Land Rover на территории РФ представила сервис, при помощи которого можно быстро, а также просто продать авто марки Jaguar либо Land Rover в рамках онлайн-аукциона. На данном мероприятии официальные дилеры компании назовут в течение суток ставки за представленную версию автомобиля. После этого владелец сможет сам выбрать покупателя.Сервисом можно воспользоваться абсолютно бесплатно. В данном случае следует зарегистрироваться на официальных отечественных сайтах Jaguar либо Land Rover. В аукционе на сегодняшний день может участвовать только население Санкт-Петербурга, а также Москвы.