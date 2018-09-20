Дочь Светланы Лободы стала почетной гостьей на празднике Лизы и Гарри Галкиных
Старшая дочь известной исполнительницы Светланы Лободы – 7-летняя Ева поздравила Лизу и Гарри Галкиных с 5-летием, став почетной гостьей на празднике. Несмотря на загруженный рабочий график, у певицы нашлось время, чтобы поздравить детей Примадонны с юбилеем.
Лобода даже опубликовала видео в Instagram с поздравлениями именинникам, отметив, что после празднования, её дочь устала, но осталась очень довольной. В завершении знаменитость поблагодарила Лизу и Гарри Галкиных за прекрасные эмоции и гостеприимство. В разгар вечера к детям в гости «зашёл» огромный динозавр, которого они с интересом рассматривали и гладили.
Вскоре к празднованию присоединилась мама малышей – Алла Пугачёва. Лобода же, в свою очередь, отмечала день рождение детей Примадонны в компании Александра Реввы и отца именинников Максима Галкина.
Лобода даже опубликовала видео в Instagram с поздравлениями именинникам, отметив, что после празднования, её дочь устала, но осталась очень довольной. В завершении знаменитость поблагодарила Лизу и Гарри Галкиных за прекрасные эмоции и гостеприимство. В разгар вечера к детям в гости «зашёл» огромный динозавр, которого они с интересом рассматривали и гладили.
Вскоре к празднованию присоединилась мама малышей – Алла Пугачёва. Лобода же, в свою очередь, отмечала день рождение детей Примадонны в компании Александра Реввы и отца именинников Максима Галкина.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00