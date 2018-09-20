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Объяснено свойство людей менять мнение о поступках провинившегося человека - Ученые

Многие люди предпочитают хорошо думать о других, при этом плохое мнение о провинившихся быстро могут менять на хорошее. Данный факт помогает не разрушаться социальным группам, такие результаты основаны на исследованиях ученых, в которых приняли участие полторы тысячи человек.
Объяснено свойство людей менять мнение о поступках провинившегося человека - Ученые


Как определили психологи, свое мнение о моральном облике совершивших плохие поступки лиц, люди могут довольно быстро и легко поменять. Авторы предположили, что этим объясняется сразу два явления, которые свойственны человеку, это умение быстро прощать, а так же сохранять не особо удачные отношения.

Авторами проведен эксперимент с участием 1500 добровольцев. Испытуемым предложили наблюдать за действиями пары людей и дать оценку их морального облика. Парам представили на выбор несколько вариантов, ударить электрошокером напарника и получить соответствующее «вознаграждение» или этого не делать, только соответственно ничего и не получить. При этом «плохой» человек сразу выбирал деньги, его не останавливали болезненные ощущения другого. «Хороший» наоборот, предпочитал не наносить напарнику травм. После каждого подобного выбора, наблюдателей спрашивали об их отношении к людям, а так же насколько они уверены в своей оценке.

Участниками эксперимента быстро была составлена положительная оценка «хорошего» человека. Только мнение о «плохом» человеке было не так устойчиво. Если выбор «плохого» был в пользу противника с отказом от вознаграждения, наблюдателями оценка смягчалась, моральный облик переоценивался в сторону благосклонного отношения.

Авторы исследований утверждают, человеку необходимо быстро прощать других особ для комфортного ощущения себя в обществе. Плохие поступки люди могут совершать случайно, но если неодобрение окружающих будет неизменно, любая социальная группа в итоге разрушиться.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:00
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