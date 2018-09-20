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Honda готовится представить новую версию седана Honda Inspire

Японский автопроизводитель Honda готовится представить новую версию седана Honda Inspire. Компания начала финальные испытания. Шпионские снимки интерьера возрожденной машины появились в Сети.

Honda готовится представить новую версию седана Honda Inspire


Шпионы раньше рассекретили дизайн кузова новой версии Honda Inspire. При этом салон транспортного средства оставался скрытым. В интернете теперь появились снимки интерьера возрожденного автомобиля, хотя модель скоро уже будет представлена официально. Примечательным является то, что версия Honda Inspire производилась в рамках предприятия в Китае в период 1989-201 г.г. На протяжении шести лет реализации транспортных средств были остановлены. Теперь же марка планирует возродить название модели.

Хотя в КНР будут предлагать версию Honda Inspire, на самом деле речь будет вестись о Accord новой десятой генерации. Примечательным является то, что внешность машины несколько отличается от старшей версии седана: другая радиаторная решётка, бампер, а также новый дизайн фар. Honda Inspire в салоне ничем не отличается от версии Accord. В данном случае стоит только отметить другие материалы отделки.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00
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