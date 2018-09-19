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Специалисты нашли доступное новое средство от облысения

Новое эффективное средство, направленное на борьбу с облысением, открыто в Великобритании. Исследованиями занимались британские и немецкие специалисты, которые обнаружили недорогой и доступный компонент, способный активно стимулировать рост волос.
Специалисты нашли доступное новое средство от облысения


Как заявили ученые, полезным веществом определен ароматизатор, широко применяемый в парфюмерии. Проведены опыты исследователями Манчестерского университета, в результате которых наносимый на кожу компонент, оказывал на корни волос положительное воздействие. Данное вещество известно под названием - зандалор. Воздействует оно в фолликулах на рецепторы OR2AT4, при этом препарат успешно борется с уже омертвевшими клетками.

Занимался данной темой профессор Ральф Паус, который провел первые опыты. Пилотный вариант тестирования организован контрактной исследовательской организацией, с участием 20 женщин-добровольцев. Учеными установлена высокая эффективность препарата. Специалисты отметили, что при наружном применении зандалора, значительно уменьшается потеря волос.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 22:15
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