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Специалисты назвали основные плюсы отказа от разъема для наушников в смартфонах

После отказа от 3,5-мм разъема для наушников в iPhone 7 и iPhone 7 Plus Apple подверглась критике от конкурентов. Например, в Google заявили, что не понимают такое изменение в дизайне. Тем не менее, они уже через года последовали примеру «яблочной» корпорации, представив Pixel 2.
Специалисты назвали основные плюсы отказа от разъема для наушников в смартфонах

Многие эксперты считают это нововведение оправданным, и считают, что у него больше плюсов, чем недостатков. Напомним, одним из первых брендов, осмелившихся использовать порт Type-C вместо 3,5-мм разъема, стал LeEco. В компании объяснили, что этот переход ознаменовал изменение качества звука в лучшую сторону. Если более подробнее описывать главное преимущество новой технологии, то стоит выделить, что USB Type-C и кабели молниеотвода лучше передают цифровую информацию, чем стандартный порт на 3,5 миллиметра, обеспечивая качественный звук.

Кроме того, гнездо для наушников, как правило, занимает определенное количество места в девайсах, поэтому с освобождение дополнительного пространства можно, например, уменьшить толщину смартфона, заявлял руководитель Apple в сфере маркетинга во время запуска iPhone 7. Таким образом, в ближайшем времени многие топовые производители станут постепенно отказывать от разъема в 3,5 мм, делая акцент на USB Type-C- подытожили специалисты.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:45
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