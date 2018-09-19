Volkswagen Bonneville Jetta разогнался до 338,15 км/час
Модифицированный седан версии Volkswagen Bonneville Jetta смог разогнаться до 338,15 км/час. Для авто данного класса новый рекорд скорости установили во время соревнований World of Speed, которые проходили в рамках соляного озера Бонневиль (Юта, США).
Специальная версия популярного седана Volkswagen подготовлена мастерами тюнинг-ателье THR Manufacturing (США, Калифорния). Авто получило обтекатели на колеса, гоночные кресла, усиленные каркасы безопасности, систему пожаротушения, заниженную подвеску. Четырехдверную Bonneville Jetta также оснастили парой тормозных парашютов, являющейся привычной для данных типов машин. У седана под капотом произошло также масса изменений. В бензиновом 2,0-литровом стандартном моторе полностью заменили систему выхлопа, поршни, клапаны, турбокомпрессор. В результате в три раза увеличилась мощность. Турбодвигатель данной гоночной версии Volkswagen Jetta генерирует 608 лошадиных сил.
По словам представителей Volkswagen Motorsport, их автомобили теперь не будут больше участвовать в данных соревнованиях. Они ограничатся наблюдением за попытками прочих автопроизводителей побить скоростной их рекорд.
Специальная версия популярного седана Volkswagen подготовлена мастерами тюнинг-ателье THR Manufacturing (США, Калифорния). Авто получило обтекатели на колеса, гоночные кресла, усиленные каркасы безопасности, систему пожаротушения, заниженную подвеску. Четырехдверную Bonneville Jetta также оснастили парой тормозных парашютов, являющейся привычной для данных типов машин. У седана под капотом произошло также масса изменений. В бензиновом 2,0-литровом стандартном моторе полностью заменили систему выхлопа, поршни, клапаны, турбокомпрессор. В результате в три раза увеличилась мощность. Турбодвигатель данной гоночной версии Volkswagen Jetta генерирует 608 лошадиных сил.
По словам представителей Volkswagen Motorsport, их автомобили теперь не будут больше участвовать в данных соревнованиях. Они ограничатся наблюдением за попытками прочих автопроизводителей побить скоростной их рекорд.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00