Volkswagen Bonneville Jetta разогнался до 338,15 км/час

Специальная версия популярного седана Volkswagen подготовлена мастерами тюнинг-ателье THR Manufacturing (США, Калифорния). Авто получило обтекатели на колеса, гоночные кресла, усиленные каркасы безопасности, систему пожаротушения, заниженную подвеску. Четырехдверную Bonneville Jetta также оснастили парой тормозных парашютов, являющейся привычной для данных типов машин. У седана под капотом произошло также масса изменений. В бензиновом 2,0-литровом стандартном моторе полностью заменили систему выхлопа, поршни, клапаны, турбокомпрессор. В результате в три раза увеличилась мощность. Турбодвигатель данной гоночной версии Volkswagen Jetta генерирует 608 лошадиных сил.По словам представителей Volkswagen Motorsport, их автомобили теперь не будут больше участвовать в данных соревнованиях. Они ограничатся наблюдением за попытками прочих автопроизводителей побить скоростной их рекорд.