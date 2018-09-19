Эксперты зафиксировали подорожание семейства внедорожников LADA 4×4

В данном случае цены увеличились на 7 – 14,2 тыс руб. Внедорожник LADA 4х4 в трёхдверном варианте в комплектации Luxe стоит теперь 522 900 рублей. За вариацию с кондиционером доплатить придется еще 29 тыс руб. Комплектацию Luxe в пятидверном варианте предлагают за 561 900 руб. Вариант с кондиционером стоит 590 900 рублей. Специальная трёхдверная вариация внедорожника LADA 4х4 Urban является доступной за 566 900 руб. Пятидверная версия стоит 605 900 рублей.Стоит напомнить, что в период января-августа 2018 года отечественные дилеры LADA смогли продать 20 631 авто LADA 4х4. При этом показатель годичной давности был улучшен на 16 процентов.