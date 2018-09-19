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Jivi Mobiles выпустил три новых бюджетных смартфона стоимостью менее 100 долларов

Компания Jivi Mobiles выпустила 19 сентября сразу 3 новых модели, входящих в линейку XTREME. Они оснащены экраном Full View, а также обладают доступным ценовым диапазоном.
Jivi Mobiles выпустил три новых бюджетных смартфона стоимостью менее 100 долларов

Девайсы XT84, XT309 и XT309+ обойдутся покупателям в 74, 77 и 95 долларов соответственно. По мнению руководителя маркетингового отдела Jivi Mobiles, эта ценовая политики изменит динамику развития смартфонов, нарушив порядок в сегменте. Например, самый дешевый смартфон имеет 5,3-дюймовый дисплей и аккумулятор на 2,5 тысячи мАч. Стоит выделить и две камеры по 5 Мп каждая. XT309 дороже на 3 доллара, поэтому получит более мощную батарею и основную камеру на 8 Мп. Оба аппарата обладают 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ.

XT309+ получит 13-Мп основную камеру, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Смартфон функционирует благодаря ОС Android Go.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:00
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