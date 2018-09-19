Робот-кассир приступил к работе в Ростовском зоопарке

Новое устройство на экране показывает информацию о зверинце, а также его обитателях. Данный робот расскажет посетителям о животных, которые там находятся, а также сообщит про запланированные мероприятия. WayBot реализует билеты посетителям. С роботом-кассиром расплатиться можно с помощью банковской карты, а также за счёт сервиса Google Play. Он был создан студентами ДГТУ для уменьшения очереди за билетами в Ростовском зоопарке.Новый робот-кассир передвигается благодаря двухколесной базе, в которой имеется регулирующий ролик. Корпус устройства разработчики сделали прочным, а также надежным для использования на улице. Устройство успешно перемещается между массой людей, не создавая кому-либо неудобств.