Шпионский самолет в форме треугольника TR-3B замечен над Сиэтлом
В небе над штатом Сиэтл был снят на камеру самолет напоминающий форму треугольника. Эксперты утверждают, что это может быть отправленный на разведку шпионский самолет ведомством ВВС Соединенных Штатов Америки, так как его название TR-3B.
Название TR-3B носят самолеты с тактической разведкой. По официальным данным в Америке они не существуют. Но аналитики и эксперты по теории заговора утверждают, что такие единицы техники разработаны втайне от общества и направлены на наблюдение и разведку объектов в воздушном пространстве.
«Черные треугольники» довольно часто попадаются на глаза обычным людям не только на территории США. Известны случаи их появления в небе над Российской Федерацией и Австралией. Однако прямых доказательств существования этих объектов не представлено, а на просторах интернета многие пользователи спекулируют ложной информацией.
Название TR-3B носят самолеты с тактической разведкой. По официальным данным в Америке они не существуют. Но аналитики и эксперты по теории заговора утверждают, что такие единицы техники разработаны втайне от общества и направлены на наблюдение и разведку объектов в воздушном пространстве.
«Черные треугольники» довольно часто попадаются на глаза обычным людям не только на территории США. Известны случаи их появления в небе над Российской Федерацией и Австралией. Однако прямых доказательств существования этих объектов не представлено, а на просторах интернета многие пользователи спекулируют ложной информацией.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:30