Шпионский самолет в форме треугольника TR-3B замечен над Сиэтлом

Название TR-3B носят самолеты с тактической разведкой. По официальным данным в Америке они не существуют. Но аналитики и эксперты по теории заговора утверждают, что такие единицы техники разработаны втайне от общества и направлены на наблюдение и разведку объектов в воздушном пространстве.«Черные треугольники» довольно часто попадаются на глаза обычным людям не только на территории США. Известны случаи их появления в небе над Российской Федерацией и Австралией. Однако прямых доказательств существования этих объектов не представлено, а на просторах интернета многие пользователи спекулируют ложной информацией.