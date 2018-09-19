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Новое приложение поможет расслабиться и спокойно спать при длительных перелетах

Новое специальное приложение заказала японская авиакомпания All Nippon Airways у компании NeuroSpace. Предназначено оно для боящихся перелетов путешественников и помогает им погрузиться в сон, а также расслабиться во время полета.
Новое приложение поможет расслабиться и спокойно спать при длительных перелетах


Не секрет, что есть путешественники, которые опасаются длительных полетов, иногда и просто их недолюбливают, ссылаясь на побочные эффекты в виде недостатка сна и усталости. В итоге, после полета им приходится отсыпаться, восстанавливая силы. А это время можно было потратить на осмотр достопримечательностей или проведения деловых встреч.

Функционирует новое приложение с помощью искусственного интеллекта. Технологическая особенность заключена в том, что благодаря определенным последовательностям изображений и звуков, создаются благоприятные условия для легкого засыпания.

Абстрактные звуковые и визуальные «сцены» способствуют снижению тревоги, расслаблению. Повышается качество сна при нахождении в самолете, это спасает от синдрома джет-лэг пассажиров дальних рейсов.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:15
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