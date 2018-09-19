Новое приложение поможет расслабиться и спокойно спать при длительных перелетах

Не секрет, что есть путешественники, которые опасаются длительных полетов, иногда и просто их недолюбливают, ссылаясь на побочные эффекты в виде недостатка сна и усталости. В итоге, после полета им приходится отсыпаться, восстанавливая силы. А это время можно было потратить на осмотр достопримечательностей или проведения деловых встреч.Функционирует новое приложение с помощью искусственного интеллекта. Технологическая особенность заключена в том, что благодаря определенным последовательностям изображений и звуков, создаются благоприятные условия для легкого засыпания.Абстрактные звуковые и визуальные «сцены» способствуют снижению тревоги, расслаблению. Повышается качество сна при нахождении в самолете, это спасает от синдрома джет-лэг пассажиров дальних рейсов.