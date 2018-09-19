Закрытая на 80 лет гробница открыта в Египте для посещения туристами

Возраст гробницы определен 4000 лет, принадлежала она высокопоставленному чиновнику, известному под именем Меху. Как рассказали археологи, благодаря росписи на стенах гробницы, удалось пролить свет на жизнь египтян за тысячу лет до возведения пирамид.Захоронение в 1940 году нашел египтолог Заки Саад. Место сразу закрыли от публики, после чего оно было засекреченным до сентября 2018 года, момента завершения реставрационных работ.Как рассказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта, данная гробница представлена одной из самых красивых достопримечательностей в некрополе Саккара, к югу от Каира. Сам Меху, могила которого здесь находится, был чиновником при короле Тити из Шестой династии. Состоит гробница из длинного узкого коридора и шести камер. Здесь также расположены могилы Мери Ре Анх, сына Меху, и его внука Хетеп Ха II.Отличает могилу Меху украшениями из ярких росписей и надписей, повествующих о быте древнего Египта. Изображены здесь сцены рыбалки, охоты, приготовления еды и танцев. Все фрески отреставрированы, а также благодаря специальному освещению можно увидеть первоначальную яркость красок.