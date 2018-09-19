Власти Лос-Анджелеса собираются запретить продажу меха

Таким образом, «город ангелов» последует примеру соседнего Сан-Франциско и других более маленьких городов штата Калифорнии. Накануне стало известно, что мэрия Лос-Анджелеса одобрила вышеназванный запрет на реализацию изделий из меха. Один из членов городского совета Пол Корец считает, что если главный город Западного побережья США решился на такой шаг, то его инициативу могут поддержать в Нью-Йорке, Чикаго и Майами.Стоит напомнить, что в Лос-Анджелесе на данный момент действует более 3,5 тысяч мультибрендовых аутлетов, шоу-румов и мануфактур, занимающие большие площади в центре городе. Впрочем, норковые шубы и соболиные манто утратили свою былую популярность, однако не менее в 65% последних осенних коллекций мира дизайнеры использовали мех.