В США выпустили зеленое пиво для привлечения внимания к чистоте озера Эри

В частности, их очень волнует состояние одного из Великих озер на территории США и Канады. Тем не менее, с каждым годом оно цветёт и начинает задыхаться из-за деятельности человека, считает менеджер Maumee Bay Крэйг Керр. Впервые специалисты заговорили о создании такого напитка после того, как увидели позеленевшие притоки Эри, поэтому компании в срочном порядке пришлось изменили очистную систему воды.Сообщается, что этот сорт пива не станет постоянным, а делать его будут пока цветут водоросли. К слову, многие пивоваренные фирмы являются сторонниками более суровых экологических норм, поэтому с политикой нынешнего президента Дональда Трампа не согласны. Напомним, что глава Белого дома выступает за отмену закона «чистой воды».