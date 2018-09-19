В США выпустили зеленое пиво для привлечения внимания к чистоте озера Эри
Американские пивовары создали особый сорт напитка под названием «Цветение водорослей», характерным признаком которого стал зелёный цвет. Представители пивоварни Maumee Bay сделали такой акцент для обращения внимания общественности на чистоту воды озера Эри.
В частности, их очень волнует состояние одного из Великих озер на территории США и Канады. Тем не менее, с каждым годом оно цветёт и начинает задыхаться из-за деятельности человека, считает менеджер Maumee Bay Крэйг Керр. Впервые специалисты заговорили о создании такого напитка после того, как увидели позеленевшие притоки Эри, поэтому компании в срочном порядке пришлось изменили очистную систему воды.
Сообщается, что этот сорт пива не станет постоянным, а делать его будут пока цветут водоросли. К слову, многие пивоваренные фирмы являются сторонниками более суровых экологических норм, поэтому с политикой нынешнего президента Дональда Трампа не согласны. Напомним, что глава Белого дома выступает за отмену закона «чистой воды».
В частности, их очень волнует состояние одного из Великих озер на территории США и Канады. Тем не менее, с каждым годом оно цветёт и начинает задыхаться из-за деятельности человека, считает менеджер Maumee Bay Крэйг Керр. Впервые специалисты заговорили о создании такого напитка после того, как увидели позеленевшие притоки Эри, поэтому компании в срочном порядке пришлось изменили очистную систему воды.
Сообщается, что этот сорт пива не станет постоянным, а делать его будут пока цветут водоросли. К слову, многие пивоваренные фирмы являются сторонниками более суровых экологических норм, поэтому с политикой нынешнего президента Дональда Трампа не согласны. Напомним, что глава Белого дома выступает за отмену закона «чистой воды».
В мире
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:30