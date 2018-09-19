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Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу

Жена принца Гарри издала свою пока единственную рецептурную книгу, которая называется Together: Our Community Cookbook. Презентация кулинарных рецептов из книги Меган Маркл состоится в этом месяце.

Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу


Это первый благотворительный проект Меган Маркл, где она приняла на себя роль герцогини Сассекской. На 128 страницах, супруга принца, описала 50 рецептов. Стоимость данного издания всего 17 долларов.

Средства от продажи пойдут в фонд The Royal Foundation, а затем будут перечислены в сообщество Hubb Community Kitchen.
Меган Маркл занимается поддержкой лиц, пострадавших во время трагедии в лондонском Гренфелл-тауэр в июне 2017 года.

Презентация книги состоится 20 сентября в Кенсингтонском дворце, где выставят на дегустацию блюда из кулинарной книги члена королевской семьи.

 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00
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