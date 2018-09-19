TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS, XS Max, XR

Данный регулятор всегда указывает точные характеристики аккумуляторных батарей в отчете по полученным результатам сертификационных испытаний. Раньше отмечалось, что версия iPhone XS Max получила АКБ, обладающую самой большой емкостью за всю историю устройств iPhone. Данная емкость достигает 3 174 мАч. Создатели отмечают, что среди всех новых версий iPhone чемпионом по автономности является iPhone XR. В данное утверждение нетрудно поверить, если принять во внимание наличие аккумулятора на 2 942 мАч.В свою очередь iPhone XS оснащается АКБ, ёмкость которой достигает 2 658 мАч. Это немного меньше, чем у прошлогодней версии iPhone X (2 716 мАч).