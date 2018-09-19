АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS, XS Max, XR

Представители Apple во время анонса современных новых iPhone не стали традиционно раскрывать информацию о емкости АКБ новых версий iPhone XS, XS Max, XR. В свою очередь это сделал популярный китайский регулятор TENAA.

TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS, XS Max, XR


Данный регулятор всегда указывает точные характеристики аккумуляторных батарей в отчете по полученным результатам сертификационных испытаний. Раньше отмечалось, что версия iPhone XS Max получила АКБ, обладающую самой большой емкостью за всю историю устройств iPhone. Данная емкость достигает 3 174 мАч. Создатели отмечают, что среди всех новых версий iPhone чемпионом по автономности является iPhone XR. В данное утверждение нетрудно поверить, если принять во внимание наличие аккумулятора на 2 942 мАч.

В свою очередь iPhone XS оснащается АКБ, ёмкость которой достигает 2 658 мАч. Это немного меньше, чем у прошлогодней версии iPhone X (2 716 мАч).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Робот-кассир приступил к работе в Ростовском
Андрей Чуев избил молодую жену и поставил ей
Шпионский самолет в форме треугольника TR-3B
Новое приложение поможет расслабиться и спокойно
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой
Власти Лос-Анджелеса собираются запретить продажу
Закрытая на 80 лет гробница открыта в Египте для
В США выпустили зеленое пиво для привлечения
Ученые: Артрит может быть причиной депрессии
Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу
TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS,
Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево
Мозг обезьян помог ученым разобраться в
Эксперт оценил последствия непродления Украиной
В Роспотребнадзоре не поддержали намерения
Нибиру сфотографировали над Крымским мостом
Глушаков разводится с неверной женой
Asus обновила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14
Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от
Учёным удалось создать колбасу из искусственных
ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней
Нагиев рассказ о первой встрече с Путиным
Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил
Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь
Спутник-уборщик впервые успешно захватил сетью
Украинец в одних трусах ограбил дом в Австрии
Немецкие СМИ отмечают преимущества советского
Католический священник отправил двух полицейских
Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на
В Samsung Galaxy F производители не будут
Просмотреть все новости