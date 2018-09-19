Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево

Pycnandra acuminata - это латинское название никелевого дерева. От своих сородичей оно визуально почти не отличается. Поэтому лесорубы производя вырубку леса, не видят особой разницы, после чего уничтожают вымирающий вид.Версий о том, как дерево приспособилось отдавать в своём соке металл – много. К окончательному выводу учёные ещё не пришли. Властям Каледонии стоит присмотреться к растительному миру своего региона.