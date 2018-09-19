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Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево

В Новой Каледонии под угрозой вырубки оказалась ценная порода деревьев. Их ценность состоит в том, что они способны своей корневой системой впитывать никель из почвы и на 100% отдавать этот металл с соком.

Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево


Pycnandra acuminata - это латинское название никелевого дерева. От своих сородичей оно визуально почти не отличается. Поэтому лесорубы производя вырубку леса, не видят особой разницы, после чего уничтожают вымирающий вид.

Версий о том, как дерево приспособилось отдавать в своём соке металл – много. К окончательному выводу учёные ещё не пришли. Властям Каледонии стоит присмотреться к растительному миру своего региона.

 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:45
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