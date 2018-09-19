Эксперт оценил последствия непродления Украиной договора о дружбе с Россией

Документ опубликовали за подписью Петра Порошенко. Украинский президент утвердил решение Совета безопасности, а также обороны. Он уточнил, что речь ведётся о прекращении соглашения, а не о его разрыве. В свою очередь украинская оппозиция выступила против такого шага, заметив, что решение полностью противоречит интересам государства, а также создает правовой вакуум непосредственно в отношениях с Российской Федерацией. Богдан Безпалько – член Совета по межнациональным отношениям, прокомментировал прекращение действия договора, а также оценил масштаб последствий для потенциальных трудовых мигрантов. По его словам это никак пока не скажется на странах.Для Порошенко это является больше предвыборным пиаром, чтобы иметь возможность на всю страну заявить какой он патриот. Пока не ввели конкретные меры по отношению к режиму пропуска на границе, не будет особых изменений. По мнению специалистов, Украина рано или поздно введет визовый режим. РФ в таком случае будет вынуждена предпринять ответные меры, ужесточающие перемещение через ее границу. Но они точно не станут зеркальными и настолько жесткими.Специалист отметил, что данное решение в будущем приведёт к определённым действиям. Украинская власть пока задекларировала, что, прежде всего с себя и России снимает ответственность за уважение собственной своей территориальной целостности. По словам Богдана Безпалько, народ Украины в этом вопросе ничего не решает. Население в значительной степени впало в политическую апатию. В настоящее время для него это является неактуальным. По мнению эксперта, люди на это навряд-ли вообще как-либо реагируют.