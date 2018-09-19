В Роспотребнадзоре не поддержали намерения депутатов вернуть «курилки» в аэропорты

На днях депутат Госдумы Астраханской области Леонид Огуль заявил, что намерен вернуть «курилки» в аэропортах. Таким образом, чиновник хочет защитить пассажиров, которые не страдают этой вредной привычкой от табачного дыма. Ведь закрытие специально отведенных помещений для курения спровоцировали курение граждан у входа в аэропорты, тем самым это наносит вред здоровью не курящих пассажиров. Также, отмечены случаи, когда курение граждан распространилось в туалеты, и даже в пеленальные комнаты.Подобные аргументы Огуля не убедили Роспотребнадзор принять его инициативу, более того, в ведомстве намерены воспользоваться поддержкой Минздрава. Также возврат курилок на прежние места может нарушить благоприятную окружающую среду.