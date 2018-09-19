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В Роспотребнадзоре не поддержали намерения депутатов вернуть «курилки» в аэропорты

Сотрудники федеральной службы Роспотребнадзора отклонили предложение депутатов Госдумы о возврате мест для курения в аэропортах страны. Комнаты для курения в аэропортах были запрещены с 2013 года.

В Роспотребнадзоре не поддержали намерения депутатов вернуть «курилки» в аэропорты


На днях депутат Госдумы Астраханской области Леонид Огуль заявил, что намерен вернуть «курилки» в аэропортах. Таким образом, чиновник хочет защитить пассажиров, которые не страдают этой вредной привычкой от табачного дыма. Ведь закрытие специально отведенных помещений для курения спровоцировали курение граждан у входа в аэропорты, тем самым это наносит вред здоровью не курящих пассажиров. Также, отмечены случаи, когда курение граждан распространилось в туалеты, и даже в пеленальные комнаты.

Подобные аргументы Огуля не убедили Роспотребнадзор принять его инициативу, более того, в ведомстве намерены воспользоваться поддержкой Минздрава. Также возврат курилок на прежние места может нарушить благоприятную окружающую среду.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00
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