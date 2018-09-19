Нибиру сфотографировали над Крымским мостом

На фото, которое туристы сразу же выложили в социальные сети, видна полупрозрачная сфера. Уфологи изучив снимки выдвинули две версии. По одной из них они предположили, что это остаточные следы Нибиру. По другой - не исключают возможности, что это и есть сама планета. По их мнению, загадочный объект несёт огромную опасность нашей Земле. Никто не знает откуда он появился и что произойдёт дальше. Специалисты боятся делать какие-либо выводы.Расчёты показали, что 19 сентября Нибиру подойдёт максимально близко к Земле. Власти держат в строжайшем секрете все научные исследования о данном феномене. Возможно у них есть способы спасения Голубой планеты от столкновения с Нибиру.