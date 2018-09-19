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Нибиру сфотографировали над Крымским мостом

Приближение планеты Нибиру уже никто не опровергает. Туристы из Сочи утверждаю, что именно её они видели над мостом в Крыму.

Нибиру сфотографировали над Крымским мостом


На фото, которое туристы сразу же выложили в социальные сети, видна полупрозрачная сфера. Уфологи изучив снимки выдвинули две версии. По одной из них они предположили, что это остаточные следы Нибиру. По другой - не исключают возможности, что это и есть сама планета. По их мнению, загадочный объект несёт огромную опасность нашей Земле. Никто не знает откуда он появился и что произойдёт дальше. Специалисты боятся делать какие-либо выводы.

Расчёты показали, что 19 сентября Нибиру подойдёт максимально близко к Земле. Власти держат в строжайшем секрете все научные исследования о данном феномене. Возможно у них есть способы спасения Голубой планеты от столкновения с Нибиру.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:55
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