Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил бывшую девушку

19 сентября представители Воронежского МВД сообщили о наказании, которое грозит преступнику, а также пояснили детали преступления. Сообщается, что бывшая девушка обвиняемого ехала на своем автомобиле марки Mitsubishi. В какой-то момент она остановилась на светофоре. Ее бывший избранник оказался поблизости и, при помощи металлической трубы разбил окно, а затем проник внутрь автомобиля. Далее мужчина принялся угрожать девушке и вынуждать ее отдать все свои сбережения. Потерпевшая согласилась, и они направились к ней домой, где она отдала дебоширу 10 000 рублей, а также 120 долларов.В скором времени мужчина был задержан сотрудниками власти. Отмечается, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление однако, в связи с этим, мера наказания меняется с изолятора временного содержания до 10 лет лишения свободы.