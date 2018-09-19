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Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил бывшую девушку

40-летний житель Воронежа обвиняется в похищении своей бывшей девушки, а также в ее последующем ограблении, за что ему грозит 10 лет лишения свободы. Как сообщается, злоумышленник потребовал отдать ему все накопленные девушкой сбережения.

Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил бывшую девушку


19 сентября представители Воронежского МВД сообщили о наказании, которое грозит преступнику, а также пояснили детали преступления. Сообщается, что бывшая девушка обвиняемого ехала на своем автомобиле марки Mitsubishi. В какой-то момент она остановилась на светофоре. Ее бывший избранник оказался поблизости и, при помощи металлической трубы разбил окно, а затем проник внутрь автомобиля. Далее мужчина принялся угрожать девушке и вынуждать ее отдать все свои сбережения. Потерпевшая согласилась, и они направились к ней домой, где она отдала дебоширу 10 000 рублей, а также 120 долларов.

В скором времени мужчина был задержан сотрудниками власти. Отмечается, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление однако, в связи с этим, мера наказания меняется с изолятора временного содержания до 10 лет лишения свободы.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:50
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