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Глушаков разводится с неверной женой

Капитан "Спартака" Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей Глушаковой из-за ее неверности. Про измены жены футболист узнал совершенно случайно.

Глушаков разводится с неверной женой


Данная информация стала известна общественности от адвоката Марины Дубровской, которая занимается бракоразводным процессом футболиста Дениса Глушакова. По ее словам, мужчина случайно узнал, о том, что его супруга Дарья Глушакова ему изменяет. В связи с этим неприятным событием, он решил официально расторгнуть брачные узы с избранницей.

Пара договорилась, о том, что будет жить отдельно, а также решит все вопросы, касающиеся раздела имущества и прав на их общих детей. Но, по словам адвоката, Дарья Глушакова отказывается выходить на контакт с супругом, и ведет по отношению к нему грязную войну. Не так давно она ворвалась в СПА центр, где отдыхал ее супруг и стала снимать все на камеру своего смартфона, при этом обвиняя Глушакова в измене и называя его подругу детства «проституткой». Дубровская отметила, что пара на тот момент уже вместе не проживала более полугода.

Напомним, что у капитана "Спартака" Дениса Глушакова и его супруги Дарьи Глушаковой в браке появилось двое детей: Александра (2 года) и Валерия (7 лет).

 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40
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