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Asus обновила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14

Asus обновила свой ноутбук-трансформер версии VivoBook Flip 14 (TP410). На смену устройству пришла версия с индексом TP412.

Asus обновила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14


Новинка вместе с каталожным новым номером получила более компактный корпус. Прочие процессоры Intel из семейства Kaby Lake-R. Версию VivoBook Flip 14 (TP412) оснащают CPU Intel Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц), а также Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц). Корпус модели имеет толщину 17,6 мм. Дисплей теперь стал занимать площадь в 82%. Сенсорный дисплей ноутбука имеет диагональ 14 дюймов, разрешение Full HD, а также матрицу — IPS. ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ — 256 ГБ. А вот набор интерфейсных разъемов остался без изменений. В него вошли HDMI 1.4, два USB 2.0 Type-A, по одному USB 3.1 Gen 1 Type-A, а также Type-C.

В ноутбуке установлена трехъячеечная аккумуляторная батарея на 42 Вт•ч. Масса и габариты составляют 1,5 кг и 327,4 x 224,75 x 17,6 мм. В Соединённых Штатах новинку оценили в $750.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26
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