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Украинец в одних трусах ограбил дом в Австрии

В Австрии задержан гражданин Украины по обвинению во взломе с проникновением в чужой дом, а также краже имущества на сумму 1,3 тысячи евро. Отмечается, что во время преступления, украинец был в одних трусах.

Украинец в одних трусах ограбил дом в Австрии


Преступника удалось обнаружить лишь спустя 3 месяца после совершенных им противоправных действий, благодаря отпечаткам пальцев, оставленных на месте взлома. Сам украинец утверждает, что ничего не крал из дома пострадавшего. Целью его “визита” было желание поспать в доме австрийца. Однако, хозяин дома спугнул гостя, вынудив его тем самым бежать через окно. Отмечается, что после входа из дома тем же путем, гражданин Украины сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении.

Важно также отметить, что, не смотря на то, что украинец сознался в проникновении, он продолжает отрицать, что совершил кражу, хотя в пользу его версии говорит и то, что с ним не было даже сумки, куда он мог бы сложить награбленное. Комментариев по поводу того, почему украинец был в одних трусах, обвиняемый не дал.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:20
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