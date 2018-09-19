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Учёным удалось создать колбасу из искусственных клеток свиньи

В Америке прошла дегустация колбасы сделанной из искусственно выращенных клеток свиньи. Её осмелились попробовать убеждённые веганы, долго взвешивая все «за» и «против".


Учёным удалось создать колбасу из искусственных клеток свиньи


В результате представители веганского движения решили, что колбаса была произведена не тем способом, который применяют обычно. Посчитав, что животное не пострадало, они решились попробовать предоставленный образец и остались довольны вкусом. Мнение большинство дегустаторов совпало. Было принято общее решение, что данная колбаса ни чем не уступает по вкусовым качествам от обычной.

Данный метод выращивания искусственных клеток свиньи, разработали участники стартапа New Age Meats. Биологический материал они взяли у свиньи Джесси, вырастили в лабораторных условиях ткань, которая пригодна в пищу человеку. Создатели искусственной колбасы планируют расширить свои возможности и в будущем станут работать над выращиванием пригодной в пищу ткани от коров, овец и рыбы.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:06
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