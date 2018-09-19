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Католический священник отправил двух полицейских в больницу

Римский католический священник отправил двух римских полицейских в больницу, когда те попытались его арестовать. 72-х летний представитель церкви был задержан, благодаря помощи подкрепления, по обвинению в домогательстве.

Католический священник отправил двух полицейских в больницу


Церковный служитель, находясь на станции метро, неоднократно прикасался к двум девушкам, неоднозначно намекая на интимную связь. После того, как подруги подняли шум, священник скрылся из виду. Когда его обнаружили сотрудники полиции на другой станции, он уже был в гражданской одежде. Сотрудники правопорядка предприняли попытку задержать гражданина, однако тот, в свою очередь, совершил нападение на полицейских. Один из них получил перелом носа, другой был ранен неизвестным острым предметом. Благодаря силам подкрепления, священника удалось задержать.

На текущий момент 72-х летний гражданин осужден на 2,5 года домашнего ареста. Пострадавшие сотрудники полиции утверждают, что в него будто вселился бес, во время того, как священник избивал их руками и ногами.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:10
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