Католический священник отправил двух полицейских в больницу

Церковный служитель, находясь на станции метро, неоднократно прикасался к двум девушкам, неоднозначно намекая на интимную связь. После того, как подруги подняли шум, священник скрылся из виду. Когда его обнаружили сотрудники полиции на другой станции, он уже был в гражданской одежде. Сотрудники правопорядка предприняли попытку задержать гражданина, однако тот, в свою очередь, совершил нападение на полицейских. Один из них получил перелом носа, другой был ранен неизвестным острым предметом. Благодаря силам подкрепления, священника удалось задержать.На текущий момент 72-х летний гражданин осужден на 2,5 года домашнего ареста. Пострадавшие сотрудники полиции утверждают, что в него будто вселился бес, во время того, как священник избивал их руками и ногами.