Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь первоклассницу

Самойлова на своей странице в Instagram оставила яркий комментарий: «Я боюсь школу. Ещё не закончился первый учебный месяц, а дети уже пишут контрольный диктант. И это только первый класс. Если моя семья уедет в отпуск на недельку, то приехав, выяснится, что дети нашего класса уже делят дроби по математике. Как мы будем их догонять?»Возмущения Самойловой разделяют и подписчики в социальных сетях, среди которых много учителей. Они поддерживают родителей и сами рассказывают о том, что у первоклассников очень сильные нагрузки. Это сказывается и физически и морально на ещё не привыкших к школьной жизни детях.