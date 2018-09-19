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Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь первоклассницу

Оксана Самойлова, мама 6-летней Ариэлы, в лёгком недоумении от системы образования. Её поддерживают не только родители первоклассников, но и педагоги.

Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь первоклассницу


Самойлова на своей странице в Instagram оставила яркий комментарий: «Я боюсь школу. Ещё не закончился первый учебный месяц, а дети уже пишут контрольный диктант. И это только первый класс. Если моя семья уедет в отпуск на недельку, то приехав, выяснится, что дети нашего класса уже делят дроби по математике. Как мы будем их догонять?»

Возмущения Самойловой разделяют и подписчики в социальных сетях, среди которых много учителей. Они поддерживают родителей и сами рассказывают о том, что у первоклассников очень сильные нагрузки. Это сказывается и физически и морально на ещё не привыкших к школьной жизни детях.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:45
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