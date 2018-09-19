Немецкие СМИ отмечают преимущества советского танка Т-34

Представители СМИ, рассуждая о секрете успеха данного танка, ссылаются на его конструктивные особенности. Для своего времени это было чрезвычайно простое и, в то же время, гениальное решение, благодаря которому и удалось наладить конвейерное производство. Другим преимуществом Т-34 называют его необычную броню наклонной формы. Благодаря специфической конструкции, корпус танка был слишком прочным для стандартных противотанковых орудий.Еще одним преимуществом советского танка называют его скорость и маневренность. Благодаря новаторскому, для своего времени двигателю, советским инженерам удалось предоставить тяжело бронированной крепости невероятную мобильность на поле боя. Как отмечают немецкие журналисты, Германии так и не удалось создать машину, способную противостоять T-34 в рассмотренных качествах.