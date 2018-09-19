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Немецкие СМИ отмечают преимущества советского танка Т-34

Некоторые немецкие СМИ проанализировали советский танк Т-34. Было отмечено, что, не смотря на технологическую развитость Германии в военный период, им так и не удалось заполучить машину, способную противостоять этому “сюрпризу” от советских мастеров.

Немецкие СМИ отмечают преимущества советского танка Т-34


Представители СМИ, рассуждая о секрете успеха данного танка, ссылаются на его конструктивные особенности. Для своего времени это было чрезвычайно простое и, в то же время, гениальное решение, благодаря которому и удалось наладить конвейерное производство. Другим преимуществом Т-34 называют его необычную броню наклонной формы. Благодаря специфической конструкции, корпус танка был слишком прочным для стандартных противотанковых орудий.

Еще одним преимуществом советского танка называют его скорость и маневренность. Благодаря новаторскому, для своего времени двигателю, советским инженерам удалось предоставить тяжело бронированной крепости невероятную мобильность на поле боя. Как отмечают немецкие журналисты, Германии так и не удалось создать машину, способную противостоять T-34 в рассмотренных качествах.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:15
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