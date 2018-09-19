Спутник-уборщик впервые успешно захватил сетью космический мусор на орбите

На орбите уже перемещаются примерно 8 тысяч тонн фрагментов, которые своей массой могут повредить действующее оборудование. Решение данной проблемы найдено компанией SSTL. Специалисты оборудовали спутник RemoveDebris сетевым оборудованием, после его запуска в июне 2018 года на орбиту Земли, он более двух месяцев испытывался на предмет функционирования бортовой электроники. На следующем этапе испытаний, экипаж МКС выпустил тестовый объект в направлении аппарата, который смог определить наличие мусора и запустил в его сторону огромную сеть, захватившую и опутавшую объект. Конструкция была стянута электромоторами, расположенными по краям сети, благодаря чему предмет не смог выбраться наружу.Продолжатся эксперименты с RemoveDebris определением его возможностей по обращению с гарпуном. После завершения всех этапов работ, созданный прототип сгорит в атмосфере. В скором будущем, над Землей расположат целую сеть спутников, созданных на основе RemoveDebris, в их задачу будет входить сбор мусора в космосе.