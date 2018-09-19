Турция снизила финансовые взносы для иностранцев на получение гражданства

Сумма капитала, необходимая для внесения в казну Турции, для получения гражданства теперь составляет 500 тысяч американских рублей, вместо прежних 2 миллионов. Стоимость недвижимости должна составлять 250 тысяч долларов, вместо 1 миллиона. Так же для получения права на гражданский паспорт Турции нужно дать данные по занятости населения не меньше 50 человек, вместо 100, как было до внесения изменений. Указ президента коснулся и депозитов, которые иностранные граждане обязаны хранить в банках станы. Сумма теперь составляет до 500 тысяч долларов, вместо 3 миллионов.Таким образом Турция надеется привлечь богатых иностранных граждан к себе в страну. Первым из них планирует получить турецкое гражданство французский актёр Жерар Депардье.