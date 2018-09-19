АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Турция снизила финансовые взносы для иностранцев на получение гражданства

Вышел указ президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана об упрощении процедуры оформления гражданства для иностранцев. В нем отмечено, что снизилась фиксированная ставка и есть другие изменения.

Турция снизила финансовые взносы для иностранцев на получение гражданства


Сумма капитала, необходимая для внесения в казну Турции, для получения гражданства теперь составляет 500 тысяч американских рублей, вместо прежних 2 миллионов. Стоимость недвижимости должна составлять 250 тысяч долларов, вместо 1 миллиона. Так же для получения права на гражданский паспорт Турции нужно дать данные по занятости населения не меньше 50 человек, вместо 100, как было до внесения изменений. Указ президента коснулся и депозитов, которые иностранные граждане обязаны хранить в банках станы. Сумма теперь составляет до 500 тысяч долларов, вместо 3 миллионов.

Таким образом Турция надеется привлечь богатых иностранных граждан к себе в страну. Первым из них планирует получить турецкое гражданство французский актёр Жерар Депардье.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи
Турция снизила финансовые взносы для иностранцев
Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8
Личинки москитов могут есть мелкие частицы
Австралийцы случайно задушили жильца тортом во
В Липецке мать с сыном избили продавщицу
Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в
Пауки-отшельники испортили новоселье американке
Виктория Дайнеко негативно отреагировала на слова
Apple осенью выпустит новый iPad Pro
В России названы лучшие города с медицинским
Астрономы обнаружили существование аналога
В Оренбурге задержаны предполагаемые виновники
Анна Хилькевич воспользовалась услугами фотографа
В Львовской области запретили публичное
Елизавета Боярская покорила поклонников осенней
Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку
Xiaomi представит три телевизора под управлением
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о разводе
Алла Пугачева в леопардовом костюме устроила
Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы
«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр
Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО
«Ты ждешь меня?»: Лобода отправляется в тур по
Наталья Штурм рассказала правду о суде с бывшим
Порядка 130 млн рублей изготовили двое
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших
Просмотреть все новости