Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на Викторию Бекхэм

Агата Муцениеце опубликовав свое «сэлфи» в Instagram, а подписала его в шутливой форме, мол, «выхожу из тени» и являюсь латышским секретным агентом. И действительно, актриса гладко причесала и уложила волосы в пучок, надела темные очки, которые немного спущены на переносицу, а одета была в строгий деловой костюм и смотрела в объектив холодным взглядом.Читатели блога знаменитости тут же отреагировали на пост сотнями тысяч «лайков» и стали осыпать ее многочисленными комплиментами. Многие отчетливо заметили явное сходство с образом секретного агента во многом благодаря правильно подобранному макияжу и одежде. Но большая часть аудитории, все же смогли рассмотреть в образе практически 100% сходство с Викторией Бекхэм, которая также придерживается строгости и деловитости в своем «луке».