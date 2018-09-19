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Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на Викторию Бекхэм

Не так давно знаменитая актриса и ведущая Агата Муцениеце опубликовала фото в своем микроблоге Instagram, на котором она изображена в образе шпионки. Поклонники отметили, что данный облик очень напоминает известную певицу и жену английского футболиста Дэвида Бекхэма Викторию Бекхэм.

Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на Викторию Бекхэм


Агата Муцениеце опубликовав свое «сэлфи» в Instagram, а подписала его в шутливой форме, мол, «выхожу из тени» и являюсь латышским секретным агентом. И действительно, актриса гладко причесала и уложила волосы в пучок, надела темные очки, которые немного спущены на переносицу, а одета была в строгий деловой костюм и смотрела в объектив холодным взглядом.

Читатели блога знаменитости тут же отреагировали на пост сотнями тысяч «лайков» и стали осыпать ее многочисленными комплиментами. Многие отчетливо заметили явное сходство с образом секретного агента во многом благодаря правильно подобранному макияжу и одежде. Но большая часть аудитории, все же смогли рассмотреть в образе практически 100% сходство с Викторией Бекхэм, которая также придерживается строгости и деловитости в своем «луке».

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00
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