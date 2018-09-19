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В Липецке мать с сыном избили продавщицу секс-шопа деревянным брусом и электрошокером

Жительница Липецка, вместе со своим сыном, обвиняется в избиении продавщицы секс-шопа. Преступление было совершено при помощи электрошокера, а также деревянного бруска.

В Липецке мать с сыном избили продавщицу секс-шопа деревянным брусом и электрошокером


Как сообщают источнии, женщина 47-ми лет, вместе со своим сыном, зашла в магазин интимных товаров, где ранее работала. Гости подошли к продавщице и, в какой-то момент, 18-ти летний молодой человек ударил ее электрошокером. Пострадавшая, однако, осталась в сознании и попыталась уйти от нападавших людей, но парень не позволил ей. Далее, мать с сыном нанесли жертве не менее 20 ударов деревянным брусом.

В настоящий момент, благодаря помощи свидетелей и оперативной работе сотрудников правопорядка, обвиняемые были задержаны. Мотивы нападавших остаются неизвестными, однако им предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и, в зависимости от тяжести травм, полученных пострадавшей продавщицей секс-шопа, им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:03
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