Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова досталась Федору Бондарчуку

Как сказал сам Алексей Смирнов, ему бы хотелось снять фестивальное кино, но и против обычной коммерческой картины он не имеет возражений. Режиссер отметил, что в его портфолио есть только два короткометражных фильма и один сериал «Садовое кольцо», который он снял вместо дипломной работы. Поэтому диплома у него тоже нет, в отличие от желания работать.Смирнов пояснил, что имея опыт актерский и режиссерский, ему интересно работать сразу в двух направлениях. Однако каждое дело требует определенный подход: режиссура — более масштабное мышление и умение видеть детали, а когда ты — актер, то больше времени уделяешь себе, и в итоге голова остается пустой.