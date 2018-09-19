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Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова досталась Федору Бондарчуку

Главную роль в фильме начинающего режиссера и актера Алексея Смирнова «Подвиг» исполнит Федор Бондарчук, он же выступит в качестве продюсера картины. По словам артиста, съемки фильма пройдут в студии «Водород», а события картины развернутся в Англии, где произошел теракт.

Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова досталась Федору Бондарчуку


Как сказал сам Алексей Смирнов, ему бы хотелось снять фестивальное кино, но и против обычной коммерческой картины он не имеет возражений. Режиссер отметил, что в его портфолио есть только два короткометражных фильма и один сериал «Садовое кольцо», который он снял вместо дипломной работы. Поэтому диплома у него тоже нет, в отличие от желания работать.

Смирнов пояснил, что имея опыт актерский и режиссерский, ему интересно работать сразу в двух направлениях. Однако каждое дело требует определенный подход: режиссура — более масштабное мышление и умение видеть детали, а когда ты — актер, то больше времени уделяешь себе, и в итоге голова остается пустой.

 
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Культура / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:45
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